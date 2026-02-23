L'Inter ha deciso di riscattare Manuel Akanji a prescindere dalla vittoria o meno dello Scudetto. La condizione minima del 50% di partite da giocare è già stata raggiunta, per lo svizzero è pronto un contratto fino al 2028 con opzione fino al 2029 da 3,75 milioni netti a stagione. Al Manchester City andranno 15 milioni di euro. In retroguardia saluteranno invece De Vrij e Acerbi a parametro zero.

L'appuntamento per gli ultimi dettagli dell'operazione è dopo il derby della Madonnina del weekend dell'8 marzo. Tornerà invece in nerazzurro solo per essere ceduto Benjamin Pavard, che era stato prestato al Marsiglia per fare spazio ad Akanji e che l'OM non dovrebbe riscattare.