È Jens Petter Hauge il giocatore del Bodo/Glimt chiamato a presentare la gara di domani contro l'Inter in conferenza stampa a San Siro. Un ambiente che lui conosce bene, vista la sua militanza nel Milan di qualche stagione fa: "Bello tornare qui, stadio particolare e città speciale. Milano è speciale per chi segue il calcio, speriamo di fare una partita epocale", esordisce l'attaccante giallonero.

Cosa serve per passare?

"Dobbiamo giocare ancora meglio della partita di Bodo, abbiamo analizzato la gara per migliorare".

Chivu ha parlato delle difficoltà del campo, cosa ne pensi?

"Fortunatamente non erano abituati al campo sintetico, ma gli infortuni ci sono in ogni terreno di gioco".

Vi sentite underdog?

"Loro hanno pressione e cercheremo di trarre un vantaggio ma abbiamo anche noi pressione".

Sei stato un giocatore del Milan, ti fa effetto?

"C'è rivalità estrema è vero, sarà una gara interessante, tanti tifosi saranno interisti ma chi non va allo stadio tiferà Bodo Glimt".

San Siro metterà pressione?

"Sarà una partita dura, l'Inter farà il possibile per vincere, faranno grande pressione da subito. Noi però siamo esperti. Il pressing però non ci sarà sempre".

Qualche tuo ex compagno del Milan ti ha scritto?

"Sono in contatto con tanti miei vecchi colleghi del Milan, sono buoni amici ed erano contento quando ho segnato contro l'Inter. Significa tanto per tanti milanisti, è stato bello".