Al fianco di Cristian Chivu, per la consueta conferenza stampa pre-Champions League, c'è Federico Dimarco per rispondere alle domande dei giornalisti presenti, tra i quali l'inviato di FcInterNews.it. A seguire le sue parole.

C'è il rischio di farsi prendere dall'ansia in una partita così?

"Ovviamente sarà una partita molto offensiva, siamo sotto di due gol, dovremo stare attenti alle loro ripartenze che ci sono state fatali in alcune partite".

Più difficile non prendere gol o segnarne 3?

"Dobbiamo pensare a farli, il primo pensiero è rimontare il prima possibile".

Come è essere allenati da un mister che faceva il suo stesso ruolo?

"Bello, mi dà molti consigli, come Kolarov".

Passare il turno cosa significherebbe?

"Dobbiamo provarci, siamo l'Inter, abbiamo l'obbligo di provarci, in casa nostra servirà una partita da Inter, come l'abbiamo vista in questi anni. Il Mondiale? Siamo l'Italia".

Cosa pensa di Pio e siete sorpresi dall'impatto che sta avendo nelle partite?

"Fai fatica ad arrabbiarti, è buono come il pane, è talmente buono e lavora bene. Non molla di un centimetro, quello che sta facendo è tutto meritato".

FcIN - Dove collocheresti il Bodo in Italia?

"Una bella italiana, hanno dei bei valori, non vinci a caso contro City e Atletico".

Cosa pensa della nazionale e del campionato norvegese?

"Non seguo il campionato norvegese, ma vedendo i risultati del Bodo penso si sia alzato il livello".