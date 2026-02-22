Non è un bel momento per l'Al-Hilal di Simone Inzaghi, che nella serata di ieri ha pareggiato 1-1 contro l'Al-Ittihad in inferiorità numerica per quasi tutto il match. Così è balzato in testa l'Al Nassr di CR7 con 55 punti, uno in più dell'l'Al-Hilal e 2 in più dell'Al-Ahli. Si tratta di una piccola crisi per la squadra di Inzaghi, che aveva addirittur 7 punti di vantaggio in classifica sull'Al Nassr di Ronaldo dopo 16 giornate.