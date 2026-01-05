La Juventus resta molto interessata a Davide Frattesi, come riporta La Repubblica, ma il grande obiettivo per il centrocampo dei bianconeri sarebbe Sandro Tonali, pur costosissimo per cartellino e ingaggio.

Frattesi non sarebbe però un ripiego e ha già comunicato il gradimento per i bianconeri. Dal canto suo l'Inter preferirebbe spedire il giocatore all'estero, ad esempio in Turchia dove sono arrivate offerte da Fenerbahce e Galatasaray. I contatti tra bianconeri e nerazzurri, però, non sono cominciati e in gennaio la Juventus non ha programmato di muoversi, anche perché le caselle in rosa sono tutte occupate.