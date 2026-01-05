"Sicuramente abbiamo preparato la partita benissimo, in campo abbiamo rispettato tutte le cose che abbiamo provato in settimana. Sapevamo che col Bologna non era facile perché ci ha messo spesso in difficoltà ultimamente, ma abbiamo fatto una grande partita. Siamo contenti dei tre punti". Così Piotr Zielinski debutta ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Bologna.

Qual è il segreto dello Zielinski di quest'anno?

"Sicuramente dal punto di vista fisico non sento dolori da nessuna parte. Poi mister Chivu mi ha dato fiducia, libertà e voglia di divertirsi dove potevo mostrare le mie qualità. Devo sempre migliorare e dare più supporto possibile alla squadra".

Chivu ti sta usando come vertice basso, quale posizione vedi più adatta a te?

"Sicuramente io preferisco giocare mezzala, però ultimamente Chivu mi impiega come regista e mi piace quella posizione. In qualsiasi momento il mister avrà bisogno di me in quella posizione darò sempre il mio contributo. Però quello di mezzala sinistra è il ruolo che mi piace di più".

Chivu vi chiede qualcosa di diverso oppure è una tua interpretazione vista la libertà che vi concede?

"Il mister ci dà tanta libertà, le mezzali si abbassano per creare spazio a metà campo per palleggiare o per dare spazio al centrocampista opposto o agli attaccanti che fanno un grandissimo lavoro. C'è libertà e qualità, la squadra gira bene e siamo contenti".