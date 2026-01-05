Un'altra giornata di Serie A si chiusa con le vittorie delle prime tre squadre in classifica. L'importante successo nel posticipo di ieri sera contro il Bologna ha confermato l'Inter in vetta e come favorita per lo Scudetto: i nerazzurri campioni d'Italia sono visti - come nella rivelazione della scorsa settimana - a 1,80 su Snai. Quote decisamente più alte invece quelle proposte le inseguitrici Napoli e Milan. I campioni d'Italia in carica sono a due punti dalla vetta, i rossoneri - che non vincono il tricolore dal 2022 - a uno: per entrambe, l'ipotesi scudetto è fissata a 4,20 su Sisal.

Rallenta invece la Juventus, fermata sul pareggio dal Lecce dopo aver collezionato tre vittorie consecutive in campionato: il titolo bianconero si gioca a 25 volte la posta, quota più che raddoppiata rispetto al 12 della scorsa settimana.