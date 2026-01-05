Andrea Stramaccioni parla dagli studi di Dazn dei meriti di Cristian Chivu nel primato in Serie A dell'Inter. "Scherzando dissi a Chivu che in Parma-Inter, dove lui cambiò sistema e si mise 3-5-2 con Pellegrino-Bonny, si era automaticamente e involontariamente candidato per l'Inter. Paragoni con Conte? Eviterei paragoni secchi, ma è un'evoluzione di qualcosa di codificato trovato all'Inter e ora c'è del suo".

"La grande difficoltà di Chivu è la reazione alle partite che prendono una piega sbagliata contro le big. Mi riferisco a Milan, Napoli, anche alla Juventus. Siamo a un livello di preparazione delle partite altissimo, adesso lo step successivo è la reazione come ha fatto col Bologna quando l'Inter stava sbandando".