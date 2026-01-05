Il Galatasaray alza il pressing per Davide Frattesi. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, si registrano nuovi contatti in queste ore. Il club turco vuole portare il centrocampista dell'Inter a Istanbul e ha messo sul piatto un contratto importante.

Frattesi ha aperto al trasferimento al Galatasaray, la trattativa potrebbe subire un'accelerata nelle prossime ore. Resta da trovare l'accordo anche con l'Inter che ha aperto alla formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto a condizioni facilmente raggiungibili. In caso di addio il club nerazzurro potrebbe non inserire un nuovo giocatore in rosa per sostituirlo. 

Sezione: Focus / Data: Lun 05 gennaio 2026 alle 20:00
Autore: Raffaele Caruso
