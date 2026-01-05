Si raffredda bruscamente la pista Inter per Joao Cancelo. Secondo le ultime indiscrezioni svelate da Moretto e Romano, il Barcellona sembrerebbe aver 'concluso' il momento riflessione circa l'ingaggio del portoghese e ha mosso i primi passi della trattativa. Il club catalano ha inviato all'Al Hilal la prima offerta con buon gradimento del giocatore.
Il 31enne difatti ha sempre dato priorità ai blaugrana, attendendo un loro segnale prima di rispondere all'Inter. Il segnale è arrivato e adesso attende che i due club raggiungano l'accordo. L'Inter resta ad osservare a distanza oltre che in secondo piano nei pensieri dell'ex City.
Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 05 gennaio 2026 alle 18:00
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
