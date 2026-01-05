Antonio Cassano, intervenuto sulle frequenze di Viva el Futbol, ha parlato del momento dell'Inter, alla luce del successo convincente contro il Bologna: "Frattesi? Era giusto andasse via la scorsa estate. Negli anni di Inzaghi è stato distrutto, mai preso in considerazione. Zielinski? Se è questo, deve giocare. E' un De Bruyne meno forte. Ha una qualità eccelsa, sa fare tutto nell'interpretazione del centrocampo. Ma Frattesi ha bisogno di continuità, per il suo bene deve giocare, considerando anche la prospettiva della nazionale. Stimo il ragazzo che non si è mai lamentato, arriva sempre a 6-7 gol senza mai fiatare. Alla Juve potrebbe fare quel che faceva Perrotta", ha detto.