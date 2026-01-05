Beppe Bergomi, ospite negli studi di 'Sky Calcio Club', esprime tutto il suo compiacimento per la prestazione offerta dall'Inter contro il Bologna: "Credo sia stata la migliore Inter della stagione. La squadra sta bene fisicamente e ha aggredito bene la partita. Se proprio dobbiamo trovare un difetto, è il fatto che abbia segnato tre gol ma tirato venti volte in porta; anche in un ottimo primo tempo di ritmo e pressione ha finalizzato solo una volta con un gran gol di Piotr Zielinski. Ma si conferma ancora forte sulle palle da fermo e ha fatto una grande gara. Non so dire se sia stata la migliore ma hanno giocato una grande gara".