Andrea Colombo, arbitro classe 1990 di Como, dirigerà l'Inter mercoledì sera al Tardini in occasione della partita contro il Parma valida per la 19esima giornata del campionato di Serie A. Sarà il secondo incontro coi nerazzurri per lui dopo il rocambolesco 4-3 dell'Allianz Stadium contro la Juventus dello scorso 13 settembre. Colombo ha diretto l'Inter per sette volte, con un bilancio di cinque vittorie e due sconfitte arrivate nelle ultime due sfide: prima di Juve-Inter, ci fu Bologna-Inter 1-0 del 20 aprile decisa dalla rete di Riccardo Orsolini.
Sezione: News / Data: Lun 05 gennaio 2026 alle 16:48
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Colombo ritrova l'Inter: nelle ultime due partite da lui dirette sono arrivate altrettante sconfitte
Pagliuca: "L'Inter aveva il dente avvelenato, il risultato forse era scritto. Manca ancora cattiveria"
Trevisani: "Ieri Lautaro sotto porta è da 6, è il resto che ha fatto benissimo. Cancelo? All'Inter lo vedo così"
