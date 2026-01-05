Andrea Colombo, arbitro classe 1990 di Como, dirigerà l'Inter mercoledì sera al Tardini in occasione della partita contro il Parma valida per la 19esima giornata del campionato di Serie A. Sarà il secondo incontro coi nerazzurri per lui dopo il rocambolesco 4-3 dell'Allianz Stadium contro la Juventus dello scorso 13 settembre. Colombo ha diretto l'Inter per sette volte, con un bilancio di cinque vittorie e due sconfitte arrivate nelle ultime due sfide: prima di Juve-Inter, ci fu Bologna-Inter 1-0 del 20 aprile decisa dalla rete di Riccardo Orsolini.