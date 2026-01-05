Intervistato da Nettuno Bologna Uno, Gianluca Pagliuca ha analizzato la partita di ieri sera tra le sue due ex squadre, Inter e Bologna: "L’Inter aveva il dente avvelenato, ero preparato a questo. Forse il risultato era scritto, ma c’è anche un momento particolare del Bologna. Si è capito subito fin dai primi minuti l’andazzo. Va anche elogiato l’avversario, bisogna essere onesti e l’Inter è la squadra più forte del campionato e ha grandi possibilità di vincere lo Scudetto. Federico Ravaglia ci ha messo delle pezze, ma il primo gol è arrivato dopo la mezz’ora e la prima sfuriata sembrava finita. È stato un gol incredibile, costruito benissimo. L'Inter è molto forte ma le manca ancora cattiveria davanti perché ieri poteva finire con un punteggio più alto".

Pagliuca, comunque, non vede una situazione drammatica per i rossoblu: "Nell'arco di una stagione ci sono momenti sì e momenti no. Serve mantenere la calma, torneranno giocatori importanti e tornerà il morale; adesso serve stare lì e non drammatizzare troppo".