"Abbiamo fatto una grande partita come a Riad, solo che qui abbiamo concretizzato molto di più. Col girone di ritorno comincia però un altro campionato". Questo il commento espresso dal vice di Cristian Chivu, Aleksandar Kolarov, ai microfoni di RAI Radio Uno dopo la vittoria dell'Inter per 3-1 contro il Bologna.

Sezione: News / Data: Lun 05 gennaio 2026 alle 09:45
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
