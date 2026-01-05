Le pagelle di Tuttosport sono più che positive per i giocatori dell'Inter Sufficienza a Sommer, spettatore stipendiato fino alla rete di Castro. Voto 6 anche a Bisseck perché si perde l'attaccante argentino sulla rete degli emiliani, mentre Akanji e Bastoni sono entrambi da 6,5.

Pagella da 6 anche per Luis Henrique, che non sbaglia nulla, anche se manca di sprint. Sufficiente anche Barella, che macina gioco e chilometri, meglio ancora Calhanoglu (6,5) che si conferma una sentenza da calcio d'angolo e Zielinski (7) uno dei migliori acquisti della stagione nerazzurra. A sinsitra 6,5 a Dimarco, ficcante fin da subito.

In attacco 7 a Thuram, che segna e si diverte, mentre Lautaro è da 7,5, fa girare i compagni e a vuoto gli avversari. Dalla panchina sufficienza a tutti e un "ng" a Lavelli. Applausi per Chivu, 7,5, una delle migliori versioni della sua Inter.

Nel Bologna 7,5 a Ravaglia e 6,5 a Castro, per tutti gli altri è notte fonda.