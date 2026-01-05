Davide Frattesi ha aperto alla possibilità di lasciare l'Inter e approdare al Galatasaray. Questa è la notizia riportata da Sky Sport: il Cimbom è fortissimo sul giocatore nerazzurro, rimasto in panchina ieri contro il Bologna, e nonostante le parole di smentita pronunciate ieri dal tecnico giallorosso Okan Buruk dopo la gara col Trabzonspor. I termini dell'operazione sono ben noti: cinque milioni di prestito oneroso e 30 per l'eventuale acquisto futuro.