"Di Zielinski penso tutto quel che di buono si possa pensare di un centrocampista. Ha tutto. Solo stoppando la palla riesce a liberarsi dell'avversario. Aveva però sempre qualcosa che non andava, troppo morbido, troppo tranquillo. Ora ha trovato la piena maturità, si sta prendendo il suo spazio e può dare tantissimo all'Inter anche perché in giro per l'Europa di centrocampisti con quella qualità ce ne sono pochi". Così Zibì Boniek, vecchia gloria del calcio polacco per tanti anni in Serie A, incensa a Radio Anch'io Lo Sport il suo connazionale, in piena ascesa all'Inter.

"L'Inter è favorita per lo scudetto, hanno un organico completo, possono sostituire i giocatori quasi in qualsiasi ruolo. Sarà difficile per gli altri", ha aggiunto Boniek.