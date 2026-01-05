La situazione relativa a Branimir Mlacic resta più che complicata. Al momento infatti il giovane difensore dell’Hajduk Spalato – come appurato da FcInterNews – è sul taccuino di molti club, con svariati intermediari che lavorano a un suo possibile trasferimento. La posizione dell’Inter è piuttosto chiara. Il giocatore vale i 5-6 milioni richiesti, con il ragazzo che inizialmente potrebbe restare in Croazia, per poi comunque andare a rinforzare l’Under 23, ipotesi che al momento non scalda più di tanto il diciottenne, né suo padre, che al momento continua ad ascoltare tutte le proposte in arrivo per il figlio.

Attenzione al Como, Cesc Fabregas infatti garantirebbe a Mlacic un posto nella rosa di una squadra di Serie A, con la possibilità, qualora ce ne fossero le condizioni, di farlo giocare non appena pronto. Più defilato, per il momento l’Olympique Marsiglia, che non ha ancora avanzato proposte formali, ma segue l’evoluzione della vicenda. Attenzione poi alla Spagna. Qui Goran Vučević, il ds dell’Hajduk, ma soprattutto Ivan Rakitic (sì, quel Rakitic), oggi direttore tecnico del club, hanno per ovvie ragioni grandi contatti. Da qui il relazionarsi con il Barcellona (e non solo), con la speranza di far lievitare il prezzo, tanto che in Catalogna si parla già di possibile futuro affare da 8 milioni di euro.

Insomma, la matassa Mlacic deve ancora essere sbrogliata, con l’Inter che comunque continua ad apprezzare le qualità del ragazzo.