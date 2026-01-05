Nel corso dell'intervista rilasciata a Marca, Fabio Capello parla anche del rischio di non vedere la Nazionale ai prossimi Mondiali nel Nord America. Un risultato catastrofico figlio a suo dire di un problema strutturale: "Nell'undici titolare del Milan c'è un italiano; alla Juventus solo due; l'Inter ne ha quattro o cinque; la Roma due o tre. Questa è la chiave. Per il futuro non abbiamo molte opportunità. Il sistema di allenamento è fallito, c'è molta tattica e poco calcio. Questo è il problema in Italia. A 12 anni i bambini fanno tattica, perché già tattica? Bisogna giocare, gestire la palla e conoscere l'ABC del calcio. Ho vissuto in Spagna e vedo che ai bambini piace giocare e giocare. Tecnica, tecnica... Ora il calcio è più veloce, e se non hai tecnica, dove vai? Stiamo parlando di pressing?".