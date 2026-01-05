Spazio a commenti e analisi di Inter-Bologna 3-1, match vinto e dominato dai nerazzurri a San Siro. La squadra di Chivu torna subito in campo nel turno infrasettimanale contro il Parma, prima del big match contro il Napoli. Spazio anche alle ultimissime di mercato con le novità sui fronti Cancelo e Frattesi.

Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 05 gennaio 2026 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso
