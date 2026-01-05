È praticamente tutto fatto, mancano solo gli ultimi dettagli e Valentin Carboni sarà un giocatore del Racing Avellaneda. La squadra gestita da Diego Milito, è ormai noto, ha concordato con l'Inter un prestito per tutto il 2026 con ingaggio a carico dei nerazzurri. Ma quando arriverà in Argentina? Secondo il quotidiano Olé, il Racing prevede che il giocatore arrivi a Buenos Aires all'inizio della prossima settimana.

Dopo le necessarie visite mediche, la cui data non è ancora stata confermata, il club ritiene più probabile che si unisca al gruppo già a Ciudad del Este, in Paraguay, giovedì o venerdì, dove svolgerà la parte più intensa della preparazione pre-campionato. I più ottimisti non escludono la possibilità che, se il tempo lo permetterà, possa volare in Paraguay con la squadra martedì.