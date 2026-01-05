"Il merito del rendimento di Zielinski è dell'allenatore. Se dovessi mai fare l'allenatore nella mia vita, vorrei essere come Chivu perché è un manager meritocratico. Il difetto di Inzaghi era quello di schierare sempre i tre titolari a centrocampo, per esempio Zielinski mentalmente ha accusato questa gestione. Invece in questa stagione è scattato un 'clic' non appena ha avuto le sue opportunità". Così Nicola Ventola, parlando nel classico appuntamento del lunedì con 'Viva El Futbol'.

Chi, invece, sta avendo pochissimo spazio sotto la gestione Chivu è Davide Frattesi, una situazione che Ventola inquadra così: "Io lo metto all'ultimo posto nelle gerarchie del centrocampo, deve andare via perché non lo vedo titolare per come gioca l'Inter. A me piace come giocatore, ma ho sempre pensato che dovesse andare via già in estate".