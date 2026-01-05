Dopo aver accarezzato l'idea di rinforzarsi con Joao Cancelo, ora a un passo dal Barcellona, bisognerà capire se l'Inter riuscirà a trovare un'altra occasione durante il mercato di gennaio per colmare il vuoto lasciato sulla corsia destra dal lungodegente Denzel Dumfries. A oggi, secondo Sky Sport, non c'è un nome alternativo al portoghese. C'è, invece, una trattativa in corso tra Galatasaray e Inter per Davide Frattesi, anche se il club turco non ha ancora inviato un'offerta formale in Viale della Liberazione. In caso di cessione, riferisce Gianluca Di Marzio, l'Inter andrebbe a sostituire l'ex centrocampista del Sassuolo in quanto il reparto è già a posto numericamente.