Riccardo Trevisani commenta dagli studi di Pressing l'ottima prestazione dell'Inter contro il Bologna. "Fisicamente è un momento in cui il Bologna è in calo, l'Inter è in un momento grandissimo. E se arrivano anche i gol dei centrocampisti...".

Si parla poi dell'ottima prova di Lautaro Martinez. "La parte degli ultimi sedici metri è la cosa minore. La partita è straordinaria a tutto campo, per intensità, i falli che prende. Sotto porta è quasi da 6 perché si mangia un gol incredibile e sbaglia un assist a Thuram altrettanto incredibile. E' il resto che ha fatto benissimo. Inter-Napoli? In questo momento è una partita da 3-3, stanno benissimo entrambe. L'Inter ha fatto una grande partita e il Napoli lo stesso, ha dominato dall'inizio alla fine. Col nuovo sistema di gioco è molto superiore a quello che ha vinto lo scudetto. Può far bene anche in Europa. Lo scorso anno era una squadra sparagnina. Questo Napoli gioca bene. In finale di Supercoppa gioca una partita eccezionale e con la Lazio a Roma non vincono in tanti".

Infine, il possibile affare Cancelo. "Mi piacerebbe capire dove il Barcellona vorrebbe mettere Cancelo. A destra hanno Koundé, che è un giocatore completamente diverso. All'Inter farebbe il quinto di spinta, prenderebbe il posto di Luis Henrique".