Se, come sembra dalle ultime indiscrezioni di mercato, Joao Cancelo dovesse decidere di lasciare l'Al-Hilal per trasferirsi al Barcellona, sua meta preferita, a quel punto l'Inter bloccherebbe la cessione in prestito ai sauditi di uno tra Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, scelte come pedine di scambio per arrivare al laterale portoghese. Che adesso appare più vicino al ritorno nel club blaugrana, alla luce della prima offerta ufficiale inviata a Riad: prestito con pagamento di una piccola parte dello stipendio. Lo riporta Gianlucadimarzio.com. 

Sezione: Focus / Data: Lun 05 gennaio 2026 alle 18:27
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
