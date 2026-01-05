Il nome di Joao Cancelo continua a rimbalzare tra l'Europa e l'Asia. E se su sponda catalana c'è chi tifa per l'arrivo del 31enne in quel di Barcellona, dalla Germania il vento sembra spirare verso l'Italia. Secondo SkySport.de, l'Inter non vuole mollare l'esterno classe '94, profilo ideale per coprire l'assenza di Denzel Dumfries, motivo per il quale i milanesi stanno pressando il portoghese.

Secondo Sky Germania, da Viale della Liberazione si sta fortemente spingendo per ingaggiare l'ex City il prima possibile. Una novità rispetto ai rumors che danno l'Inter per paziente, forte del suo ultimatum, che fa drizzare le antenne dei tifosi del Biscione, ulteriormente elettrizzati nel sapere che, secondo i colleghi tedeschi, tra il Barcellona e Cancelo al momento non c'è nulla di nuovo e che un suo trasferimento in Spagna è al momento molto improbabile.