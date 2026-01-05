Paolo Condò dedica l'incipit del suo editoriale sul Corriere della Sera agli uomini copertina dell'ultima giornata di campionato. "Aspettiamo da settimane il mercato di gennaio come momento salvifico della stagione, per dare finalmente gli attaccanti alla Roma, il regista alla Juve e il difensore al Milan, ed ecco che il turno introduttivo al mese di operazioni segna l’affermazione di Politano, da 7 anni al Napoli, di Zielinski, da 14 in Italia, di Leao, dal 2019 al Milan, di McKennie, bianconero da più tempo di tutti", si legge.

"Venendo alle tre fuggitive — sì, è corretto chiamarle così — l’Inter e il Napoli vantano una facilità di arrivare in porta che le conferma in prima fila. L’Inter ha risposto giocando forte per più tempo, segnando un gol in più e sbagliando più chance (contro il Bologna poteva metterne dieci, Ravaglia è stato un acrobata). Inter e Napoli godono di ottima salute, e domenica prossima la confronteranno a San Siro".