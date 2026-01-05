L'Inter non ha mollato la presa per Branimir Mlacic, 18enne difensore dell'Hajduk Spalato. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, i contatti stanno procedendo bene, soprattutto tra i due club, mentre il giocatore vuole capire quale sia la scelta migliore per il suo futuro. Nei prossimi giorni, aggiunge Matteo Moretto, sono previsti nuovi contatti tra il ragazzo e la società nerazzurra, quella che ci sta provando con più forza, anche rispetto al Barcellona che per ora si è fermato alla richiesta di informazioni.