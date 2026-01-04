Noah Atubolu – come appurato in esclusiva da FcInterNews.it - ha scelto l’Epic Sports di Ali Barat come sua agenzia di rappresentanza (gli stessi professionisti che da poco gestiscono la carriera di Denzel Dumfries). Il portiere tedesco del Friburgo sarà quindi un nome ancor più caldo per il calciomercato dell’Inter della prossima estate.

Questo perché chi ne curerà gli interessi, appurato che l’estremo difensore sia sul taccuino del club di Viale della Liberazione da diverso tempo, cercherà ovviamente di approfondire la questione, sperando in un riscontro positivo e definitivo da parte dei nerazzurri.