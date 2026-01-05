Aspettando di capire come si dipanerà il suo futuro, Joao Cancelo sembra divertirsi a lanciare sassolini qui e là sui social. Nello specifico, si registrano i classici like che di questi tempi non possono non causare qualche piccolo 'sospetto': il terzino portoghese, infatti, ha messo un bel mi piace al post di Manuel Akanji, suo ex compagno al Manchester City, con cui il centrale svizzero ha celebrato la vittoria contro il Bologna.

Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha confermato che i contatti ci sono stati e la trattativa è in essere. Resta lo scoglio Barcellona che, nell'eventualità decidesse di affondare il colpo, come ricorda Sport Mediaset ha tempo sino a venerdì per comunicare alla Liga il taglio di Andreas Christensen (fuori per almeno quattro mesi) e inserire un nuovo giocatore con ingaggio pari all'80 percento di quello percepito dal danese.