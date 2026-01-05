L'Inter prosegue su una scia di gioco e risultati che la mantiene al primo posto, 3-1 al Bologna in una gara dominata in cui quasi tutti gli interpreti hanno dato il meglio di sé confermando anche una gestione dei ruoli creata dal nuovo tecnico Chivu che sta funzionando. Ce ne parla nel consueto Podcast postpartita Andrea Bosio. A seguire la puntata odierna (clicca qui se segui da app).

Il nostro Podcast è disponibile anche sulle principali piattaforme di distribuzione audio.

Clicca qui per registrarti alla nostra pagina Spreaker e non perderti neanche un episodio.

Seguici su Spotify.

Seguici su Amazon Music.

Seguici su Podcast Addict.

Seguici su Podchaser.

Seguici su iHeartRadio.

Seguici su Deezer.