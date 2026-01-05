L'Inter ha concesso a Joao Cancelo una settimana per chiarirsi le idee, ma non di più. Il portoghese, si legge sul Corriere dello Sport, preferisce il Barcellona, ma i nerazzurri vogliono una risposta.

In casa blaugrana, peraltro, Flick vorrebbe un centrale. Anche tagliando l'infortunato Christensen dalla rosa, il guadagno sarebbe di un paio di milioni, inferiore a quello che serve per l'ingaggio del portoghese, persino con l'aiuto dell'Al-Hilal. L'Inter può contribuire per poco più di 3 e ha in mano la carta De Vrij o Acerbi da spendere. Anche Mendes spinge per una soluzione: non vuole che Cancelo si trovi col cerino in mano.