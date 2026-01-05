Serie A che torna prontamente in campo per il turno infrasettimanale in programma tra domani e giovedì. Mercoledì sera, l'Inter sfiderà il Parma nella sera del ritorno al Tardini da avversario di Cristian Chivu. Partita che sarà diretta da Andrea Colombo della sezione di Como, coadiuvato da Vecchi e Palermo con Perenzoni quarto uomo. In sala VAR ci sarà Federico La Penna con Camplone come assistente.

Ecco il quadro delle designazioni complete:

PISA – COMO Martedì 06/01 h. 15.00

PAIRETTO

DEI GIUDICI – GALIMBERTI

IV: ZANOTTI

VAR: GHERSINI

AVAR: AURELIANO

LECCE – ROMA Martedì 06/01 h. 18.00

SACCHI J.L.

MOKHTAR – CAVALLINA

IV: TREMOLADA

VAR: GARIGLIO

AVAR: CHIFFI

SASSUOLO – JUVENTUS Martedì 06/01 h. 20.45

ZUFFERLI

TEGONI – C. ROSSI

IV: PERRI

VAR: CAMPLONE

AVAR: FABBRI

BOLOGNA – ATALANTA h. 18.30

DI BELLO

PASSERI – TRINCHIERI

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: ABISSO

NAPOLI – H. VERONA h. 18.30

MARCHETTI

ZINGARELLI – FONTANI

IV: ARENA

VAR: MARINI

AVAR: MAGGIONI

LAZIO – FIORENTINA h. 20.45

SOZZA

LO CICERO – DI GIOIA

IV: CREZZINI

VAR: PEZZUTO

AVAR: PRONTERA

PARMA – INTER h. 20.45

COLOMBO

VECCHI – PALERMO

IV: PERENZONI

VAR: LA PENNA

AVAR: CAMPLONE

TORINO – UDINESE h. 20.45

MARESCA

MINIUTTI – GIUGGIOLI

IV: MANGANIELLO

VAR: VOLPI

AVAR: DI PAOLO

CREMONESE – CAGLIARI Giovedì 08/01 h. 18.30

BONACINA

BACCINI – BERCIGLI

IV: MUCERA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: NASCA

MILAN – GENOA Giovedì 08/01 h. 20.45

MARIANI

BINDONI – MORO

IV: TURRINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: PATERNA