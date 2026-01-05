Serie A che torna prontamente in campo per il turno infrasettimanale in programma tra domani e giovedì. Mercoledì sera, l'Inter sfiderà il Parma nella sera del ritorno al Tardini da avversario di Cristian Chivu. Partita che sarà diretta da Andrea Colombo della sezione di Como, coadiuvato da Vecchi e Palermo con Perenzoni quarto uomo. In sala VAR ci sarà Federico La Penna con Camplone come assistente.

Ecco il quadro delle designazioni complete:

PISA – COMO     Martedì 06/01 h. 15.00

PAIRETTO
DEI GIUDICI – GALIMBERTI
IV:      ZANOTTI
VAR:     GHERSINI
AVAR:      AURELIANO

LECCE – ROMA    Martedì 06/01 h. 18.00

SACCHI J.L.
MOKHTAR – CAVALLINA
IV:      TREMOLADA
VAR:      GARIGLIO
AVAR:      CHIFFI

SASSUOLO – JUVENTUS    Martedì 06/01 h. 20.45

ZUFFERLI
TEGONI – C. ROSSI
IV:       PERRI
VAR:      CAMPLONE
AVAR:       FABBRI

BOLOGNA – ATALANTA     h. 18.30

DI BELLO
PASSERI – TRINCHIERI
IV:      FERRIERI CAPUTI
VAR:     MERAVIGLIA
AVAR:     ABISSO

NAPOLI – H. VERONA     h. 18.30

MARCHETTI
ZINGARELLI – FONTANI
IV:      ARENA
VAR:     MARINI
AVAR:    MAGGIONI

LAZIO – FIORENTINA     h. 20.45

SOZZA
LO CICERO – DI GIOIA
IV:     CREZZINI
VAR:     PEZZUTO
AVAR:      PRONTERA

PARMA – INTER    h. 20.45

COLOMBO
VECCHI – PALERMO
IV:     PERENZONI
VAR:     LA PENNA
AVAR:     CAMPLONE

TORINO – UDINESE     h. 20.45

MARESCA
MINIUTTI – GIUGGIOLI
IV:     MANGANIELLO
VAR:     VOLPI
AVAR:       DI PAOLO

CREMONESE – CAGLIARI     Giovedì 08/01 h. 18.30

BONACINA
BACCINI – BERCIGLI
IV:       MUCERA
VAR:     MAZZOLENI
AVAR:     NASCA

MILAN – GENOA     Giovedì 08/01 h. 20.45

MARIANI
BINDONI – MORO
IV:     TURRINI
VAR:    DI PAOLO
AVAR:      PATERNA

Lun 05 gennaio 2026
