"E anche questo Natale se lo semo levati dalle palle", diceva l'avvocato Giovanni Covelli, alias Riccardo Garrone, nel film 'Vacanze di Natale'. Traslando il concetto, magari con uno di quei meme da AI che tanto sono in voga, potremmo sostituire il baffuto protagonista della pellicola del 1983 con Cristian Chivu e la parola 'Natale', che ancora ci sta comunque bene visto il calendario, con 'bestia nera'. Perché finalmente, è il caso di dirlo, l'Inter è riuscita a regolare non solo sul piano del gioco, ma anche nel risultato, quello che da anni era ormai diventato forse l'avversario più scomodo sia al Dall'Ara sia al Meazza, ultimamente anche in terra araba. La classica bestia nera, insomma. Ieri sera a Milano, come a Riad, si è vista una squadra siuperiore all'altra. Ma stavolta i rossoblu non sono riusciti a difendere il risultato favorevole fino a oltre il 90esimo, perché l'Inter pur sprecando la solita vagonata di occasioni ha saputo colpire al momento giusto, indirizzando il racconto verso il finale più gradito. Un 3-1 persino stretto alla luce della mole di gioco prodotta e dei balzi felini di Ravaglia, un 'quasi eroe' in una serata che l'ha visto preso di mira da ogni posizione. C'è da essere molto soddisfatti dunque, perché oltre alla qualità del calcio che ormai è un'abitudine, i ragazzi di Chivu hanno mostrato anche una timida dose di cinismo, sufficiente per arrivare al 94' senza presagire beffe nonostante il gol della bandiera di Castro.
Sin dall'inizio il copione è stato chiarissimo: nerazzurri aggressivi, decisi a sfruttare gli spazi concessi abitualmente dagli avversari, sempre alti e in anticipo, accettando l'uno contro uno e il campo aperto. Da questo punto di vista le due squadre avevano parecchi punti in comune, ma alla lunga ha prevalso la qualità di chi era in campo. Si pensi al gol del vantaggio, arrivato persino più tardi rispetto alle aspettative: colpo di tacco di Thuram, dribbling di Lautaro, sinistro in corsa di Zielinski. Tutto molto bello. E ce ne sarebbero anche altre di iniziative corali degne di nota ma andate nel dimeticatoio della cronaca per imprecisione o eccesso di foga nell'esecuzione. Non a caso le altre due reti arrivano da corner, una materia in cui l'Inter continua a primeggiare. A onor del vero, però, è giusto sottolineare come se il colpo di testa di Odgaard, sullo 0-0, fosse stato 10 centimetri più a sinistra, chissà che partita racconteremmo adesso. Ma fa parte del gioco, anche in un contesto in cui una squadra domina l'altra, sono gli episodi a fare sempre la differenza. E stavolta i padroni di casa li hanno fortemente spinti dalla propria parte, lasciando poche briciole ai quotati rivali, forti di un ottimo assetto di gioco, alcune individualità interessanti e la tradizione degli ultimi confronti. L'ultima, forse, l'arma davvero in più da sfoderare al Meazza.
Primo posto confermato, almeno fino a mercoledì quando si andrà al Tardini a sfidare la squadra che Chivu ha mantenuto in Serie A con il proiprio lavoro, una trasferta rognosa da tutti i punti di vista. Ma a questo giro era importante replicare ai successi di Milan e Napoli, entrambi fuori casa. E dopo Bergamo, questa Inter anche contro il Bologna ha confermato di avere la testa giusta per non farsi sopraffare dall'ansia del dover vincere a tutti i costi, la stessa che in passato, spesso e mal volentieri, le faceva perdere punti sanguinosi e posizioni in classifica. Oggi la musica sembra diversa ma nelle prossime settimane fioccheranno le situazionio in cui bisognerà replicare a chi spinge da dietro.
Esordio positivo dunque in questo 2026, prima vittoria in un gennaio stressante dal punto di vista degli impegni ravvicinati. E se ancora una volta Luis Henrique ha dimostrato di sentirsi a proprio agio sulla fascia destra nerazzurra, sarebbe folle pensare di lasciarlo solo fino a marzo, quando dovrebbe tornare Dumfries. Nel pre-gara Marotta ha confermato che a destra c'è un problema, ma non è una questione di fiducia o meno nel brasiliano quanto piuttosto numerica. Per questa ragione, che si tratti di Joao Cancelo o chi per lui, l'auspicio è che in Viale della Liberazione il concetto di 'a posto così' non trovi spazio, è troppo evidente la falla lasciata dall'esterno di Aruba per ignorarla. E tergiversando troppo c'è il rischio che alla lunga inghiotta punti e obiettivi stagionali che questa squadra è all'altezza di raggiungere. Dopo la bestia nera Bologna, 'levamose dalle palle' anche questo problema.
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Editoriale
Altre notizie
- 00:32 L'Inter all'Al Hilal: niente centrale se non arriva Joao Cancelo. Il portoghese vuole una risposta rapida
- 00:06 videoInter-Bologna 3-1, Tramontana: “Spettacolo a San Siro. Doveva finire 6-0. Lauti e Zielo i migliori”
- 00:00 E come direbbe l'avvocato Covelli...
- 23:51 videoInter-Bologna 3-1, il commento da San Siro: “Stratosferici, la più bella della stagione”
- 23:50 Inter-Bologna, la moviola: Guida impreciso a tratti nel controllo dei singoli episodi. Meglio nel secondo tempo
- 23:47 Kolarov in conferenza: "Nel girone di ritorno sarà un altro campionato. Voto a Lautaro? Non faccio il giornalista"
- 23:40 Bologna, Italiano in conferenza: "Inter superlativa, ci ha sovrastato tecnicamente. È stata anche aiutata dalla nostra non partita"
- 23:39 Kolarov a ITV: "Sui calci piazzati il merito è di Palombo, complimenti a lui. Chivu senza voce? Va bene così"
- 23:32 Chivu senza voce, parla Kolarov: "Cristian urla più di Inzaghi. Lautaro non sbaglia nemmeno in allenamento"
- 23:22 Bologna, Italiano a Dazn: "Prestazione sotto tono, è venuta fuori tutta la qualità dell'Inter"
- 23:21 Lavelli a ITV: "Da interista mi sono goduto al massimo San Siro. Vi racconto cosa mi ha detto Chivu"
- 23:17 Bologna, Castro in conferenza: "Lautaro è fortissimo. Inter? Se non vai a duemila all'ora, non è facile"
- 23:16 Lautaro Player of the Match: "Piano partita riuscito alla grande. Thuram meritava il gol, ha lavorato tanto"
- 23:15 Bisseck in conferenza: "Io, Akanji e Bastoni siamo giocatori di livello. L'Inter è molto forte, se gioca come ha fatto oggi"
- 23:10 Zielinski a DAZN: "Sto bene, contento di aver dato il mio contributo"
- 23:09 Bologna, Castro a DAZN: "Non abbiamo fatto la partita che avremmo voluto, ora pensiamo a mercoledì"
- 23:08 Bisseck a ITV: "Siamo forti e lo sappiamo, ma non dobbiamo mai sottovalutare nessun avversario"
- 23:02 Bisseck a DAZN: "Grande partita, peccato il gol preso". Poi scherza su Lautaro: "Gli argentini sono un po' strani..."
- 22:49 Inter-Bologna, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:48 Bologna non è più una regola. L'Inter apre il 2026 maltrattando i rossoblu, un 3-1 che vale il ritorno in vetta
- 22:47 Inter-Bologna, le pagelle - Lautaro tuttofare, Thuram ondivago. Luis Henrique costante
- 22:43 Inter-Bologna, Fischio Finale - Chivu 'smentisce' Carboni. E il gol di Thuram è un monito per il futuro
- 21:52 Bisseck all'intervallo: "Dobbiamo continuare così e cercare di chiuderla"
- 21:44 Inter-Bologna, i tifosi nerazzurri in massa al Meazza: quasi 75 mila presenze
- 20:28 Buruk, all. Galatasaray: "Frattesi prezioso ma non abbiamo parlato con lui. Non cerchiamo quel profilo"
- 20:22 Marotta: "Cancelo, Frattesi, Asllani: dico tutto. Va sistemata la corsia destra, valuteremo anche uno scambio"
- 20:12 Bologna, Di Vaio: "Rowe è in un momento di possibile svolta, se gli attaccanti giocano bene gira tutta la squadra"
- 19:57 Si rilancia il Torino al Bentegodi: Verona battuto (con un tris) e ultimo con Fiorentina e Pisa
- 19:47 Lautaro a DAZN: "Servirà una grandissima gara. Thuram non segna? A Bergamo lo ha fatto, però..."
- 19:42 Lautaro a ITV: "Dobbiamo affrontare il Bologna con qualità e il giusto atteggiamento"
- 19:42 Bologna, Lykogiannis a DAZN: "Siamo scomodi per chiunque, stasera vogliamo fare risultato"
- 19:27 Giordano: "Napoli e Inter due potenze: ecco chi vedo avanti nella corsa scudetto"
- 19:13 Brocchi: "Frattesi ha la passione, cosa che ammiro in un calciatore. Mi rivedo in lui"
- 18:59 Cosmi: "Giusto che Frattesi vada altrove a giocare. Però il Galatasaray mi lascia perplesso"
- 18:44 UFFICIALE - Salvatore Esposito passa alla Samp: arriva dallo Spezia in prestito con obbligo di riscatto
- 18:30 Maxime Lopez: "Amo la Serie A, il mio rammarico è non aver mai giocato in una big come Inter, Juve o Milan"
- 18:15 fcinAtubolu cambia agente: discorsi con l'Inter destinati a intensificarsi
- 18:02 Lazio, Sarri: "Il Napoli è la squadra più forte del campionato, ma noi gli abbiamo facilitato il compito"
- 17:46 Verona, Sogliano: "Giovane via a gennaio? Deciderà la proprietà. Siamo abituati a fare sacrifici economici"
- 17:33 Inter U23-Novara, le pagelle - Re Cecconi migliore in campo, lampi di Kamaté nella ripresa
- 17:31 Torino, Petrachi: "Ci aspettiamo molto di più da Asllani, deve dimostrare di essere un titolare. Il mercato..."
- 17:19 Moretto: "Mlacic, Inter sempre in corsa. Anche il Barcellona ha preso informazioni"
- 17:04 Colpo di coda di Kean: la Fiorentina batte la Cremonese al fotofinish, inizia bene il 2026 dei viola
- 17:03 Vecchi in conferenza: "Gara dominata, c'è il rammarico di non averla vinta. Abbiamo tanti ragazzi bravi"
- 16:50 TyC Sports - Valentin Carboni, vince la volontà del Racing: il prestito durerà per tutto il 2026
- 16:35 Inter U23 e Novara non si fanno male: finisce 0-0 a Monza, nonostante la buona prova dei nerazzurri
- 16:35 Napoli, Spinazzola: "Dobbiamo onorare lo scudetto fino alla fine". Poi il paragone con l'Inter dell'anno scorso
- 16:22 Victor Becali: "Sono contento per Chivu, il primo posto dell'Inter in classifica è merito suo"
- 16:07 Napoli, Politano: "Dobbiamo rimanere attaccati al Milan, poi aspetteremo l'Inter"
- 15:53 Marca - Cancelo si offre al Barcellona. Flick tituba, ma il lusitano può regalare nuove soluzioni
- 15:38 Il Napoli vince ma è in ansia per Neres: il brasiliano uscito anzitempo per un problema alla caviglia
- 15:23 Napoli, Conte: "Stiamo facendo cose importanti. Mercato, lasciamo stare. So che la richiesta nei miei confronti è altissima"
- 15:09 Frattesi-Galatasaray, Romano: "Formula e cifre dell'operazione. L'Inter vuole garanzie sul riscatto"
- 14:55 ESCLUSIVA VIDEO - Inter U20 ko a Lecce, Carbone: "Sconfitta strameritata, abbiamo sbagliato la partita"
- 14:41 Parma, Valeri: "Punto d'oro col Sassuolo. L'Inter una top, ecco come arrivarci"
- 14:28 Il Napoli spadroneggia all'Olimpico: Spinazzola e Rrahmani stendono la Lazio, finisce 2-0
- 14:13 SM - Joao Cancelo, futuro in bilico tra Inter e Barcellona: entro 48 ore possibile soluzione
- 13:59 Carboni al Racing Avellaneda, decisivo un colloquio Zanetti-Milito. Ora potrà giocarsi le sue chance mondiali
- 13:45 Romano: "Dopo Carboni al Racing, Inter alle prese con il possibile ritorno di Asllani. Rottura tra l'italo-albanese e il Torino"
- 13:30 SM - Frattesi-Galatasaray, proposta di ingaggio da 5 mln netti. Sull'operazione pesa il fattore... Champions
- 13:15 Lecce-Inter, Up&Down - Ballo disastroso, Farronato male con i piedi. Menzione per Mancuso
- 13:02 Il 2026 dell'Inter U20 inizia con il piede sbagliato: un ottimo Lecce vince 3-1. Troppi errori per i nerazzurri
- 13:00 Dalla Turchia - Galatasaray-Frattesi, flirt reale. Ma occhio alla concorrenza: in lista di Buruk anche un giocatore di Conte
- 12:45 Bugeja: "La forza dell'Inter è l'unione. Da quando sono qui sono cresciuta in due aspetti"
- 12:30 Sky - Frattesi apre alla Turchia: Galatasaray pronto a soddisfare i nerazzurri. Si lavora sul prestito, l'Inter vuole garanzie
- 12:14 Asllani convocato per il match contro il Verona: ma la rottura col Torino resta insanabile e tornerà all'Inter
- 12:00 Orsolini: "Il mio gol all'Inter dell'anno scorso? Fa parte dello sport, ma c'è una cosa importante"
- 11:45 Re Cecconi: "Vi racconto i miei punti di forza. Ho un posto del cuore. E prima di ogni sfida..."
- 11:30 Parma, Cuesta pensa già all'Inter: "Un punto che ci dà continuità. Ora una grande sfida"
- 11:16 TS - Inter-Bologna, Chivu (forse) con gli stessi di Bergamo. Tre ballottaggi da risolvere