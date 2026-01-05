L’Inter supera al Meazza il Boloogna per 3-1, risultato che non rispecchia la superiorità dei nerazzurri ma che permette loro di mantenere il primo posto in classifica dagli attacchi di Milan e Napoli. La squadra di Chivu parte aggressiva e con un giro palla di alta qualità grazie al doppio play Zielinski e Calhanoglu. I due si alternano nella fase di impostazione abbassandosi vicino ad Akanji. Barella invece si alza e spesso si posiziona largo a destra alto, quasi all’altezza dei due attaccanti. Lautaro fa il solito grande lavoro di raccordo tra i reparti, legando il gioco venendo in contro e trascinandosi dietro Lucumi che lo marca stretto e pressa alto. Stessa cosa vale per Thuram con Heggem. Quando uno dei due attira il difensore l’altro attacca lo spazio lasciato libero dal difensore che è salito. Il Bologna sceglie di pressare uomo su uomo a tutto campo, portando la pressione alta dai 4 giocatori offensivi guidati da Odgaard sulla tre quarti che si alza a pressare Calhanoglu. Ma il pressing rossoblu non è unito e la squadra si spacca in due perché i due centrocampisti Ferguson e Moro faticano ad alzarsi sempre in pressione con i tempi giusti.

L’Inter con il via via dei minuti trova sempre più spazi soprattutto sulla catena di sinistra con il solito Dimarco sempre propositivo che spacca in due la difesa bolognese. Dall’altra parte è Rowe sulla destra che prova ad accendersi proprio nel duello con il 32 nerazzurro. Ma il Bologna non ha la forza per arrivare al tiro o a mettere in apprensione la difesa interista, sempre autoritaria e aggressiva grazie all’esperienza e al fisico di Manuel Akanji. Sulla destra Luis Henrique è abbastanza timido in fase di spinta, allora ci prova Bisseck a sovrapporre e dare quella profondità che manca da quella parte. L’Inter crea tantissime occasioni dalla trequarti e da sinistra, mettendo a segno 3 reti.

Il 2026 è iniziato con il piede giusto.