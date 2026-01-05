Mentre l'Inter attende la risposta di Joao Cancelo, il portoghese aspetta a sua volta la decisione del Barcellona, club al quale si è offerto e dove spera di approdare ricevendo in cambio un cauto apprezzamento. Mentre i catalani, sorpresi dell'offerta, cercano di capire la fattibilità dell'operazione, il portoghese dal canto suo ha chiesto garanzie, attendendo una risposta piuttosto rapida, possibilmente entro questa settimana. I blaugrana stanno valutando anche se Flick vorrebbe un difensore centrale, l'aspetto economico dell'operazione impone però riflessioni. E il Barça valuterà in settimana tutti i profili vagliati.

La fretta di Cancelo, come spiega Sport.es è data dall'ultimatum datogli dall'Inter che ha già una bozza di intesa con l'Al Hilal e che vorrebbe l'eventuale arrivo del portoghese prima possibile. Dal canto suo, l'agente è ottimista anche per quanto riguarda lo stipendio del classe '94 che fa a schiaffi con i limiti salariali del Barcellona.