Oltre 6 milioni di spettatori in tv per il 18esimo turno di Serie A. Inter-Bologna, match giocato ieri sera a San Siro, è stata la partita più seguiita con 1.274.763 spettatori. Segue Juventus-Lecce (1.057.384 spettatori), terzo gradino del podio invece per Lazio-Napoli (994.181 spettatori).
Ecco tutti i risultati registrati come riportato da Calcio&Finanza:
Venerdì 2 gennaio, ore 20.45, Cagliari-Milan – 748.280 spettatori (co-esclusiva Sky)
Sabato 3 gennaio, ore 12.30, Como-Udinese – 327.800 spettatori
Sabato 3 gennaio, ore 15.00, Genoa-Pisa – 142.181 spettatori
Sabato 3 gennaio, ore 15.00, Sassuolo-Parma – 49.106 spettatori
Sabato 3 gennaio, ore 15.00, Zona DAZN – 229.336 spettatori
Sabato 3 gennaio, ore 18.00, Juventus-Lecce – 1.057.384 spettatori
Sabato 3 gennaio, ore 20.45, Atalanta-Roma – 713.431 spettatori (co-esclusiva Sky)
Domenica 4 gennaio, ore 12.30, Lazio-Napoli – 994.181 spettatori
Domenica 4 gennaio, ore 15.00, Fiorentina-Cremonese– 598.756 spettatori
Domenica 4 gennaio, ore 20.45, Verona-Torino – 316.310 (co-esclusiva Sky)
Domenica 4 gennaio, ore 20.45, Inter-Bologna – 1.274.763 spettatori
Autore: Raffaele Caruso
Altre notizie - News
Altre notizie
