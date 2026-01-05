Oltre 6 milioni di spettatori in tv per il 18esimo turno di Serie A. Inter-Bologna, match giocato ieri sera a San Siro, è stata la partita più seguiita con 1.274.763 spettatori. Segue Juventus-Lecce (1.057.384 spettatori), terzo gradino del podio invece per Lazio-Napoli (994.181 spettatori).

Ecco tutti i risultati registrati come riportato da Calcio&Finanza: 

Venerdì 2 gennaio, ore 20.45, Cagliari-Milan – 748.280 spettatori (co-esclusiva Sky)

Sabato 3 gennaio, ore 12.30, Como-Udinese – 327.800 spettatori

Sabato 3 gennaio, ore 15.00, Genoa-Pisa – 142.181 spettatori

Sabato 3 gennaio, ore 15.00, Sassuolo-Parma – 49.106 spettatori

Sabato 3 gennaio, ore 15.00, Zona DAZN – 229.336 spettatori

Sabato 3 gennaio, ore 18.00, Juventus-Lecce – 1.057.384 spettatori

Sabato 3 gennaio, ore 20.45, Atalanta-Roma – 713.431 spettatori (co-esclusiva Sky)

Domenica 4 gennaio, ore 12.30, Lazio-Napoli – 994.181 spettatori

Domenica 4 gennaio, ore 15.00, Fiorentina-Cremonese– 598.756 spettatori

Domenica 4 gennaio, ore 20.45, Verona-Torino – 316.310 (co-esclusiva Sky)

Domenica 4 gennaio, ore 20.45, Inter-Bologna – 1.274.763 spettatori

