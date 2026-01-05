"Tornare primi è un bell'effetto, ma ci sono tantissime partite da giocare. Gli altri fanno punti e quindi noi dobbiamo fare il nostro sperando di arrivare fino in fondo primi. Abbiamo fatto una grandissima partita, il piano ha funzionato alla grande". Così Piotr Zielinski esprime la propria gioia ai microfoni della Domenica Sportiva.

"Abbiamo tantissimi giocatori di grandissima qualità in mezzo al campo. Il mister ci ruota, poi le mezzali si possono anche abbassare per creare spazio vuoto in cui attaccare. Sta funzionando e dobbiamo funzionare così. Le mie parole su Inzaghi? Io ho detto che in questa stagione sono partito da terza linea, io non ho nulla contro Inzaghi perché lui mi ha voluto all'Inter e lo ringrazio. Ho avuto un anno sfortunato, fin dall'inizio del piccoli problemi e poi quelli più gravi. Ha condizionato tutta la mia stagione. Ma è il passato, in questa dobbiamo vincere più partite possibili e divertirci".

"Sono tornato a sorridere, a volermi divertire - dice ancora Zielinski -. I ragazzi mi aiutano molto. Stiamo facendo bene e cerco di dare il mio contributo perché so che posso dare tanto in questa squadra e cercherò di farlo in ogni partita".