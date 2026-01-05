Stefano Sorrentino plaude alla prova dell'Inter contro il Bologna, focalizzandosi in particolar modo su due dei tre marcatori della partita di ieri sera a San Siro. "Lautaro sta battendo tutti i record, capocannoniere anche quest'anno nonostante un inizio difficile. Un altro giocatore con queste caratteristiche in Serie A non c'è. Un calciatore formidabile", dice alla Domenica Sportiva.

"Zielinski? Ci ho giocato contro qualche volta, è un giocatore di livello in un centrocampo dove le gerarchie dell'anno scorso erano un po' statiche. Avere un nuovo campione a questo livello può fare la differenza", ha aggiunto Sorrentino.