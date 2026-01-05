Emiliano Viviano dice la sua su Inter-Bologna dagli studi di Pressing. "L'Inter spreca tanto, questa è una partita che deve finire 4-0 al primo tempo e poteva invece essere riaperta da un momento all'altro. Ma su gioco, individualità, nulla da dire".

"Chi critica Lautaro, soprattutto se è tifoso dell'Inter, col calcio ha poco a che vedere - prosegue Viviano -. Credo sia una costante, un giocatore internazionale spesso decisivo nelle partite importanti, già in doppia cifra. Cosa si può dire? Nelle ultime due stagioni tra Mondiale, Coppa America, finali di Champions non si è mai fermato".

Si parla anche del possibile arrivo di Cancelo. "Dumfries ha caratteristiche difficili da trovare, è molto forte fisicamente, ti fa chiudere l'azione. Per giocare a calcio ci sono 2-3 categorie di differenza tra Dumfries e Cancelo, in favore del secondo...".