Approfittando della trasferta del Barcellona in Arabia Saudita, dove la squadra di Hansi Flick si recherà quest'oggi in vista della Supercoppa di Spagna, la dirigenza sportiva del club catalano si riunirà per prendere una decisione definitiva su Joao Cancelo. Secondo il Mundo Deportivo, saranno questi i giorni in cui il club Culé deciderà prima se è lui il rinforzo da ingaggiare e, in tal caso, una delegazione negozierà lì il suo prestito con l'Al-Hilal.

Considerando che il giocatore rinuncerebbe a una parte significativa del suo stipendio per tornare al Barça, che rappresenta secondo il quotidiano la priorità per il giocatore portoghese, cosa della quale anche l'Inter è a conoscenza, e che anche Al-Hilal contribuirebbe al pagamento dell'ingaggio, Cancelo è ora visto come l'opzione più plausibile in termini di "fair play" nel club catalano.