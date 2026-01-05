Si è aperto all’insegna del lavoro il 2026 dell’Inter Women. Le nerazzurre da sabato sono a Malta per proseguire in ritiro la preparazione in vista dei prossimi impegni ufficiali. La squadra di Gianpiero Piovani ha svolto i primi allenamenti presso il Tony Bezzina Stadium di Paola che nella giornata di martedì 6 gennaio ospiterà l’amichevole contro l’Hibernians Football Club, formazione che milita nella massima serie del campionato maltese: il fischio d’inizio della sfida è programmato alle ore 19:00.