"Quando è andato via Simone Inzaghi, che per me è andato via male, non mi è piaciuto cosa è successo. Ha imitato José Mourinho con una cattiva imitazione, perché Mou aveva vinto il Triplete". Bordata pesante di Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, nei confronti dell'ex tecnico nerazzurro oggi all'Al-Hilal. Intervistato da Radio Kiss Kiss, Moratti ha poi svelato quale sarebbe stata la sua scelta ideale per la panchina nel dopo Inzaghi: "La mia Inter l’avrei affidata ad Antonio Conte. Anche se la scelta di Cristian Chivu è stata intelligente e coraggiosa perché è molto bravo e ha trovato la quadra".

Chiusura dedicata ai singoli, con un occhio innamorato per il calcio di qualità: "Un piacere vedere come si muove Luka Modric. Tra i giovani ammiro Nico Paz del Como, ha doti notevoli".