Davide Frattesi è vicino all'addio all'Inter. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, l'azzurro va ancora persuaso riguardo alla possibilità di trasferirsi in Turchia, dove il Galatasaray ha offerto quasi 5 milioni di ingaggio e all'Inter un prestito oneroso a 5 milioni con un diritto di riscatto a 30. Per far sì che l'affare si compia servono però anche condizioni agevoli per trasformare il diritto in obbligo.

E la Juve? Pur essendo al destinazione che piace al calciatore, l'Inter non vuole rafforzare una concorrente, a meno di una proposta irrinunciabile, certamente non davanti a un prestito con diritto di riscatto.