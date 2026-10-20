Torna la Champions League, con l'Inter impegnata nella sfida contro lo Shakhtar Donetsk, valida per la terza giornata della League Phase 2026/27. Le due squadre tornano a incrociarsi quattro anni dopo l'ultima volta, quando una doppietta di Edin Dzeko consentì all'Inter di centrare la qualificazione agli ottavi di finale: una sfida andata in sette occasioni nelle Coppe europee, tutte giocate nel nuovo millennio.
I precedenti:
Shakhtar Donetsk-Inter 0-2 (69' Martins, 80' Adriano) – Preliminare Champions League 2005/06
Inter-Shakhtar Donetsk 1-1 (12' Recoba, 25' Elano) – Preliminare Champions League 2005/06
Inter-Shakhtar Donetsk 5-0 (19' Martínez, 65' D'Ambrosio, 75' Martínez, 80' Lukaku, 84' Lukaku) – Semifinale Europa League 2019/20
Shakhtar Donetsk-Inter 0-0 – Fase a Gironi Champions League 2020/21
Inter-Shakhtar 0-0 – Fase a Gironi Champions League 2020/21
Shakhtar-Inter 0-0 – Fase a Gironi Champions League 2021/22
Inter-Shakhtar 2-0 (63' Dzeko, 69' Dzeko) – Fase a Gironi Champions League 2021/22
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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