La vince nel finale, ancora una volta, il Milan di Allegri. I rossoneri sudano tanto allo Zini di Cremona, ma trovano tre punti pesantissimi nel consolidamento del secondo posto. Il Diavolo resta a dieci punti di lunghezza dalla capolista Inter a una settimana dal derby. Decisive le reti di Pavlovic e Leao, a cavallo tra il 90' e il 94'. Da valutare, in ottica stracittadina, le condizioni di Bartesaghi, uscito nel finale per un infortunio.

Sezione: News / Data: Dom 01 marzo 2026 alle 14:34
Autore: Niccolò Anfosso
