Carlos Augusto si è espresso sul successo ottenuto dall’Inter contro il Genoa anche ai microfoni di RAI Sport dalla zona mista di San Siro:

Reazione importante, siete primi con 13 punti di vantaggio sul Milan. Dopo il Bodo, meglio di così non si poteva fare?

“Giusto, è stata una grande prova della nostra squadra. Una grande vittoria sia per il campionato sia per il morale del gruppo, non è mai facile dopo certe sconfitte. In passato abbiamo vissuto momenti come questi, ma col Genoa abbiamo dimostrato di poter fare bene in certe situazioni”.