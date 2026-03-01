Fioccano i voti positivi nelle pagelle che Tuttosport dà ai giocatori dell'Inter dopo la vittoria sul Genoa. Il migliore è ancora una volta Dimarco (7), mentre le uniche due insufficienze sono per Barella (5,5) e Thuram (5).

Sommer 6 Serata tranquilla.

Akanji 6 Un paio di tocchi imprecisi, rischia l'autogol, ma gli attaccanti non lo superano mai.

De Vrij 6.5 Un'ora di governo senza grossi grattacapi. Bisseck (22’ st) 6 Fa il suo.

Carlos Augusto 6 Impreciso in avvio, al 33’ confeziona un bijou che Barella non concretizza.

Luis Henrique 6.5 In crescita, dietro tiene bene, si propone con continuità. Colpisce un palo e poi guadagna il rigore.

Barella 5.5 Parte con grande grinta per cancellare le ultime prove opache, ma poi si perde nei soliti errori. Forse servirebbe un po' di riposo.

Zielinski 6 Poco coinvolto nella prima frazione, meglio nella ripresa, soprattutto quando entra Calhanoglu. Frattesi (31’ st) 6 Si propone, ma non viene assecondato.

Mkhitaryan 6.5 Spende il giallo per rimediare a un errore di Barella, bravissimo nell’imbeccare Dimarco-gol, colpisce anche la traversa. Calhanoglu (15’ st) 6.5 Rigore impeccabile per chiudere la gara.

Dimarco 7 È in formato Re Mida, ogni pallone che tocca, diventa oro: il gol è una chicca balistica.

Bonny 6.5 Vivo, ci prova due volte, trova sempre Bijlow. Esce stremato con un fastidio al polpaccio destro. Diouf (31’ st) 6.5 Crea scompiglio.

Thuram 5 La sensazione che continui a giocare con un atteggiamento indolente, rimane. Qualche accelerazione, ma senza “garra”. Esposito (15’ st) 6 Mette subito grande foga, anche se la squadra non lo serve granché.

All. Chivu 6.5 Vittoria senza strafare, lo scudetto si avvicina.