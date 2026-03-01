"Facciamo una premessa: quest'anno sta facendo una stagione straordinaria, ma anche nei quattro anni precedenti ha sempre fatto bene: era in nazionale, faceva tanti gol… già prima aveva dimostrato grandi qualità. Quest'anno la cosa che risalta maggiormente è che gioca tante partite per 90 minuti. Negli anni scorsi faceva un po' più fatica, quindi secondo me anche anche la gestione di Cristian Chivu è molto buona". Inizia cosi la lunga chiacchierata di Beppe Bergomi con la Gazzetta dello Sport dove l'ex difensore si è dilettato a rispondere ampiamente su Federico Dimarco.
In che modo?
"Faccio un esempio: in Coppa Italia con il Torino non lo convoca neanche, lo lascia a casa. Questo perché? Ti fa capire che status raggiunto questo ragazzo: l'allenatore lo considera uno dei giocatori più importanti e lo fa riposare in determinate partite. Quindi questo gli permette di rifiatare e quando Federico rifiata, sta bene ed è in condizione, allora determina le partite".
L’anno scorso si diceva che Dimarco non potesse giocare tutti i 90 minuti. Quest’anno ci riesce. Cosa è successo?
"Sì, l’anno scorso sono arrivati stanchi, hanno dovuto giocare tante partite di altissimo livello. Poi non so se c'era anche una problematica tra allenatore e giocatore, si parla sempre tanto anche della preparazione atletica che è fondamentale, però l'intenzione è arrivata in fondo su tutto, ci sta anche che nel finale si perda qualcosa a livello fisico. La cosa importante in queste situazioni è mantenere un certo tipo di livello per tutta la stagione, che non è semplice. Però quello che noto è che sta bene fisicamente, che mentalmente è a posto. Lo vedo bello sereno e ha mantenuto quel piede che ha…".
Inzaghi avrebbe potuto fare meglio nella gestione di questo giocatore?
"Non ho nulla contro la gestione di Inzaghi. Simone l'ha fatto sbocciare, gli ha fatto fare delle stagioni incredibili. Può essere una preparazione diversa... Può essere anche che mentalmente gli sia stato utile il mese off per ripartire in una determinata maniera. E poi perché c'è sempre uno spirito di rivalsa, di rivincita nel fare determinate cose".
Cioè?
"Hai giocato comunque da protagonista un anno in cui sei arrivato a vicino a vincere tutto e invece non ha vinto niente. Quindi c'è la voglia di ripartire. Questo gli fa maggiormente onore, perché tante volte dopo un anno così è difficile rimettersi in gioco, ripetersi e anzi migliorarsi".
Qual è la qualità che la colpisce di più di Dimarco?
"Il fatto che sia in una difesa a 4 che in una difesa a 3 aumenti la sua qualità indiscutibilmente. Ma il suo è senza dubbio fare il quinto".
Secondo lei dunque può essere considerato uno degli esterni più forti al mondo? Tra i più forti della storia dell’Inter?
"Per me la grandezza di un giocatore la dà la continuità. Perché parliamo sempre di Messi e Ronaldo? Perché per vent'anni sono stati al top assoluto. Il valore di Dimarco dunque lo giudicheremo fino in fondo solo a fine carriera. Sicuramente ad oggi si può dire che per capacità, per come fa cross, per come calcia in porta e per come fa assist, è uno dei più grandi al mondo".
Quindi, è meglio il sinistro di Dimarco o quello di Chivu?
"Meglio quello di Dimarco, assolutamente. Cristian Chivu era più difensore".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 13:35 SM - Bonny affaticato, oggi ha lavorato a parte. Remote le chance di vederlo col Como
- 13:20 Sommer a RAI Radio Uno: "Il Bodo era sfavorito solo sulla carta. Il calcio a volte è così"
- 13:06 Carlos Augusto: "Abbiamo dimostrato la forza del gruppo. Grande stagione di Dimarco, contento per Calhanoglu"
- 12:52 Bergomi: "Dimarco oggi tra i più grandi al mondo. Nulla contro Inzaghi, ma merito a Chivu e allo spirito di rivalsa"
- 12:37 Milan, Tare fiducioso: "Oggi abbiamo la possibilità di vincere per arrivare al derby con grande entusiasmo"
- 12:23 Milan, Tomori: "Dobbiamo reagire per mantenere la posizione in classifica. Finora abbiamo fatto un bel campionato"
- 12:09 Corsera - Nessun contraccolpo, nessuna crisi di rigetto o di identità: l'Inter di Chivu sa quello che vuole
- 11:54 GdS - Chivu, senza dare nell'occhio, sta mordendo pezzi di storia dell'Inter. E ora punta José
- 11:40 CdS - Più Fede che mai. Dimarco fa male anche al Genoa con un perla che attesta la sua miglior stagione di sempre
- 11:25 Angolo Tattico di Inter-Genoa - Dimarco libero di svariare, Malinovskyi rimane ingabbiato: le chiavi
- 11:10 La Repubblica - Questa Inter non ha rivali: dal derby d'andata ha vinto sempre, solo un pari contro il Napoli
- 10:55 CdS - Con qualche scricchiolio l'Inter fa fuori anche il Genoa. Dimarco eccelle e Calha fa felice Chivu
- 10:40 TS - L'Inter in Italia è un martello. Bonny da valutare: Chivu in Coppa Italia con il 3-4-2-1?
- 10:26 GdS - Un superbo Dimarco e Calhanoglu mettono nero su bianco: in Serie A nessuno come l’Inter
- 10:12 Calvarese: "Prestazione positiva per Fabbri. Rigore netto per l'Inter, il braccio di Amorim è alto"
- 09:58 Pagelle TS - Dimarco formato Re Mida: ogni palla che tocca diventa oro. Per Barella e Thuram voto sotto il 6
- 09:43 Moviola CdS - Fabbri controlla la gara: nessun dubbio sul rigore fischiato all'Inter
- 09:29 Pagelle CdS - Dimarco delizioso, Bonny e Luis Henrique frizzanti. Chivu a vele spiegate verso il derby
- 09:14 CdS - Dimarco da record, ha già preso parte a 20 gol. Chivu ha toccato le corde giuste: c'è una grande differenza rispetto a Inzaghi
- 09:01 Moviola GdS - Tutto facile per Fabbri: giusto il rigore all'Inter. Calhanoglu su Ekuban non da rosso
- 08:45 Pagelle GdS - Dimarco splende ancora, Thuram non c'è più. Chivu insiste con il passo da record
- 08:30 Il Bodo è già un ricordo. Sal Da Vinci a Sanremo, l'Inter col Genoa a San Siro: che serata da 'Magica favola'
- 00:00 La fiaba del gigante di 175 centimetri e del re che non lascia indietro nessuno
- 23:55 Inter U23-Alcione Milano, le pagelle: Kaczmarski dà solidità, La Gumina e Iddrissou faticano
- 23:50 Inter-Genoa, la moviola: direzione tranquilla per Fabbri. Netto il rigore assegnato ai nerazzurri
- 23:50 Chivu in conferenza: "Sull'Inter una narrativa che non ha niente a che fare con la realtà. Bonny-Thuram? Grande gara"
- 23:50 videoInter-Genoa 2-0, Tramontana: "Dimarco non fa più notizia, gol capolavoro. Grande partita di Luis Henrique"
- 23:46 Chivu a ITV: "Abbiamo sempre dato tutto, sia nelle vittorie che nelle sconfitte"
- 23:46 Chivu a DAZN: "Non ho visto il rigore perché voglio sentire il boato di San Siro. Dimarco? È tutto merito suo"
- 23:42 Genoa, Ellertsson in conferenza: "Inter forte, noi potevamo fare qualcosa di più. Dimarco..."
- 23:40 Genoa, De Rossi in conferenza: "Siamo stati in gara, l'Inter non ci ha massacrato. Carboni? Senza parole, ma si riprenderà"
- 23:36 Chivu a Sky: "Lo Scudetto non è ancora vinto, dobbiamo marciare come fatto sin qui. Non so come sta Bonny"
- 23:30 D'Ambrosio bloccato a Dubai: "Siamo in un sottoscala alle due di notte, c'è preoccupazione per gli attacchi"
- 23:25 Genoa, De Rossi a DAZN: "Inter molto forte, se ha vinto 14 partite su 15 un motivo ci sarà..". Poi esalta Chivu
- 23:21 Sommer in conferenza: "Non si può essere sempre al top, ora sto veramente bene. Derby? Il distacco dal Milan può aiutare"
- 23:20 Sommer a ITV: "La Coppa Italia è un obiettivo, ma attenzione al Como"
- 23:12 Sommer a DAZN: "Una grande squadra si vede in questi momenti. Paura dopo il Bodo? No, paura mai"
- 23:11 Carlos Augusto a ITV: "Tutti si aspettavano di vederci mollare, ma vogliamo dare il massimo fino alla fine"
- 23:07 Genoa, De Rossi a Sky: "Inter più forte, ma non sono soddisfatto della nostra prova. Vi spiego perché"
- 23:06 Calhanoglu a DAZN: "Contento di essere tornato, questo gol mi dà entusiasmo"
- 23:06 Dimarco Player of the Match a DAZN: "Importante vincere per tenere il distacco. Il gol? Il lavoro paga sempre"
- 23:04 Dimarco Player of the Match a Sky: "Bei numeri, ma senza titoli contano poco. Il derby? Prima la Coppa Italia"
- 23:03 Danesi in conferenza: "Abbiamo fatto un'ottima gara. Il nostro progetto continua"
- 23:00 Calhanoglu a Sky: "Derby? Guardiamo solamente noi stessi. Sul rigore..."
- 22:57 Sommer a Sky: "Oggi abbiamo fatto molto bene. Clean sheet? Fa piacere avere una difesa così davanti a me"
- 22:51 Inter-Genoa, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:47 Inter-Genoa 2-0, Triplice Fischio - I nerazzurri si mettono alle spalle il Bodo. Dimarco-Calha ed è +13
- 22:45 Riparte il panzer nerazzurro: l'Inter batte 2-0 il Genoa e arriva al derby in piena comfort zone, Milan per ora a -13
- 22:41 Inter-Genoa, le pagelle - Dimarco-Mkhitaryan, la qualità paga. Luis Henrique decisivo all'improvviso
- 22:40 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di INTER-GENOA: ANALISI e PAGELLE. COLLEGAMENTO dallo STADIO
- 22:31 Topalovic prende il palo, Inter U23 e Alcione Milano non si fanno male: finisce 0-0 a Monza
- 22:01 Inter-Genoa, il Meazza si riempie di nuovo: quasi 73 mila spettatori
- 20:36 videoLe emozioni prima di Inter-Genoa: il punto di vista dei tifosi
- 20:32 Chivu a Sky Sport: "Sappiamo le ambizioni del Genoa. Dai nostri attaccanti numeri pazzeschi"
- 20:26 Bonny a Sky Sport: "Stasera faremo di tutto per vincere. Io ho la fortuna di crescere ogni giorno"
- 20:24 Genoa, Vasquez a DAZN: "Serve la gara perfetta. Contro squadre come l'Inter è facile avere più motivazione"
- 20:23 Genoa, Vasquez a Sky: "Inter forte, giocare a San Siro è sempre dura. Ma vogliamo fare punti"
- 20:22 Bonny a DAZN: "Io sottovalutato? Non lo so, ma conosco il mio livello. Abbiamo voglia di vincere"
- 20:16 Genoa, De Rossi a DAZN: "Inter la più forte, oggi la gara più difficile del campionato. Spero non vinca il migliore"
- 20:08 Chivu a DAZN: "Oggi gara difficilissima. Champions? Non possiamo cambiare il passato, abbiamo già voltato pagina"
- 20:08 Genoa, De Rossi a Sky: "Vogliamo dare fastidio all'Inter. Partita proibitiva? Non bisogna partire battuti"
- 19:58 Serie A, il Napoli vince all'ultimo respiro: Lukaku a tempo scaduto firma il 2-1 contro il Verona
- 19:58 Arianna Fontana a ITV: "Interista per 'colpa' di mio fratello, bello fare da portabandiera a San Siro"
- 19:44 Bonny a ITV: "Gara non facile, ma anche noi abbiamo obiettivi e daremo tutto. Voglio aiutare la squadra"
- 19:30 Sassuolo, Grosso: "Atalanta porta avanti l'onore italiano in Champions". Poi torna sul ko contro l'Inter"
- 19:15 Breda non ha dubbi: "Per l'Inter il campionato è una formalità. Dispiace per la Champions"
- 19:00 Lotta Scudetto, l'analisi di Reginaldo: "Inter prima e Milan secondo. E su Marotta..."
- 18:45 Como, il ritorno di Diao: "La squadra sta crescendo, ma pensiamo di gara in gara"
- 18:30 Mkhitaryan cerca una prima volta in nerazzurro: l'armeno all'inseguimento del secondo gol consecutivo
- 18:15 Under 23 Femminile, Robustellini convocata dalla CT Zorri per il test col Portogallo